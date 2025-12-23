Paura nella notte ad Acerra, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 18enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illegale di arma alterata e ricettazione. Il giovane è stato anche denunciato per minaccia aggravata dall’uso dell’arma. Un altro 18enne, suo complice e con precedenti di polizia, è stato denunciato per gli . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Acerra, minaccia clienti del bar e punta il fucile alla testa di un dipendente: arrestato 18enne

