Accoltellato un uomo sul Lungomare di Salerno da sconosciuti all'Antivigilia di Natale

Nella serata dell'Antivigilia di Natale, un uomo di 40 anni è stato ferito con un coltello sul Lungomare di Salerno. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per identificare gli aggressori. L'uomo, trasportato in ospedale, è sotto osservazione al San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. La vicenda resta al momento oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

