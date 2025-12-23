Accoltellato un uomo sul Lungomare di Salerno da sconosciuti all'Antivigilia di Natale

Nella serata dell'Antivigilia di Natale, un uomo di 40 anni è stato ferito con un coltello sul Lungomare di Salerno. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per identificare gli aggressori. L'uomo, trasportato in ospedale, è sotto osservazione al San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. La vicenda resta al momento oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

Un 40enne italiano accoltellato sul Lungomare di Salerno: indagano i carabinieri, l'uomo è ricoverato all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

