Accoltellamento sul lungomare | arrestato un 20enne salernitano il Prefetto incrementa i controlli

E' stato messo in manette il presunto aggressore che, all’alba di oggi, sul lungomare Trieste, avrebbe accoltellato il 40enne salernitano attualmente ricoverato in gravi condizioni al Ruggi. I carabinieri della Compagnia di Salerno guidati dal Comandante Antonio Corvino hanno acciuffato in tempi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

