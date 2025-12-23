Accoltellamento sul lungomare | arrestato un 20enne salernitano il Prefetto incrementa i controlli

23 dic 2025

E' stato messo in manette il presunto aggressore che, all’alba di oggi, sul lungomare Trieste, avrebbe accoltellato il 40enne salernitano attualmente ricoverato in gravi condizioni al Ruggi.  I carabinieri della Compagnia di Salerno guidati dal Comandante Antonio Corvino hanno acciuffato in tempi. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

