Accoltella il collega dopo una lite Tentato omicidio ventenne a processo La vittima in ospedale per un mese

A Città di Castello, un giovane di 21 anni è sottoposto a processo con l’accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito con un coltello un collega durante una lite. La vittima è rimasta in ospedale per circa un mese. Il procedimento è stato rinviato al 20 marzo per ulteriori accertamenti e discussioni.

di Cristina Crisci CITTA' DI CASTELLO E' stato rinviato al 20 marzo il processo a carico di un ventunenne accusato di tentato omicidio per aver accoltellato e ferito un collega di lavoro. Il caso potrebbe risolversi nella prossima udienza con un patteggiamento. L'imputato è un giovane italiano di origini serbe residente nel comune di Citerna mentre il collega è un 45enne, originario di Monterchi (Arezzo). Il fatto risale al 23 luglio scorso e avvenne in viale Franchetti, zona Frontoni a Città di Castello, a pochi passi dal luogo di lavoro dove qualche ora prima era maturato un diverbio. Il quarantenne riportò ferite serie in varie parti del corpo e venne ricoverato in ospedale con una prognosi iniziale di 45 giorni.

