Accoltella alla pancia il marito 77enne al culmine di una lite Lui operato d’urgenza lei ricoverata in Psichiatria

A Porto Mantovano, nel Mantovano, si è verificato un episodio di violenza domestica durante una lite familiare, culminata con un accoltellamento. Un uomo di 77 anni è stato ferito alla pancia ed è stato operato d'urgenza, mentre la moglie è stata ricoverata in Psichiatria. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi. La vicenda rimane sotto indagine.

Porto Mantovano (Mantova), 23 dicembre 2025 – Un grave episodio di violenza domestica si è verificato nella serata di venerdì 22 dicembre a Porto Mantovano, una lite familiare è degenerata in un fatto di sangue, e solo l’intervento dei carabinieri e delle ambulanze ha evitato il peggio. L’allarme è scattato in tarda serata, quando è stato chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per un’accesa discussione all’interno di un’abitazione privata. In pochi minuti sono giunti i carabinieri di Porto Mantovano e più ambulanze del servizio di emergenza 118, segno della particolare gravità della situazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Accoltella alla pancia il marito 77enne al culmine di una lite. Lui operato d’urgenza, lei ricoverata in Psichiatria Leggi anche: Lite in villa comunale, operato d'urgenza l'uomo ferito al collo: indaga la polizia Leggi anche: Picchia i genitori al culmine di una lite: arrestato Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Si mette pancia in su in mezzo alla strada. Non per giocare. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.