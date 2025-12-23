VERIFICHE PRIMA DELLE FESTE. Controlli del pesce fresco a Bergamo. I veterinari hanno rilevato che i 988 kg di filetti di acciughe sottovuoto verificati, pur essendo stati regolarmente importati, erano conservati a temperatura ambiente anziché nella temperatura di refrigerazione tra 2 e 8°C, come previsto dalle indicazioni in etichettatura. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Acciughe non conservate correttamente, i controlli a Bergamo

Leggi anche: Controlli sulle pescherie: in un negozio sequestrati 988 chili di filetti di acciughe mal conservati

Leggi anche: Caloriferi, via all’accensione a Bergamo: controlli in case e negozi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Acciughe: cosa sono, proprietà e usi in cucina - Le acciughe, dette anche alici, sono pesci di acqua salata che fanno parte della specie del pesce azzurro, caratterizzata da una tipica colorazione e dalle dimensioni non tropo grandi. dilei.it

Le acciughe del Cantabrico non fermano la corsa: +19% nel 2024 - Dai piatti ricercati della cucina stellata ai finger food per accompagnare l’aperitivo fino alla farcitura delle pizze gourmet: è stata questa la rotta su cui hanno “nuotato” negli ultimi anni le ... ilsole24ore.com