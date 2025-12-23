Accessibilità diritti e politiche inclusive | al Comune di Bari l’assemblea di PugliAccessibile sul futuro delle politiche pubbliche

L’assemblea di PugliAccessibile presso il Comune di Bari ha affrontato il tema dell’inclusione come priorità concreta delle politiche pubbliche. L’incontro ha sottolineato l’importanza di responsabilizzare le istituzioni per promuovere un’accessibilità reale, in grado di favorire uno sviluppo sociale e turistico più equo e sostenibile. Un momento di confronto volto a rafforzare l’impegno per una società più inclusiva, superando le mere dichiarazioni simboliche.

Dall'assemblea di "PugliAccessibile" un appello alle istituzioni: l'inclusione non può restare simbolica, ma deve diventare responsabilità strutturale della pubblica amministrazione e leva per uno sviluppo turistico e sociale realmente universale Si è svolta presso il Comune di Bari l'assemblea di "PugliAccessibile", un momento di confronto aperto e articolato sui temi della disabilità, dell'accessibilità e del ruolo delle istituzioni nella costruzione di una società più equa e inclusiva. Un dibattito che ha messo al centro non solo le barriere fisiche, ma soprattutto quelle culturali e organizzative che continuano a limitare la piena partecipazione di milioni di cittadini alla vita pubblica.

