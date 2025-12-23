Abusi su ragazzo di 14 anni disabile arrestato infermiere 63enne a Taormina | l'allarme lanciato dalla scuola

A Taormina, la polizia ha arrestato un infermiere pensionato di 63 anni accusato di aver commesso abusi su un ragazzo disabile di 14 anni affidato alle sue cure. L’operazione è scaturita da una segnalazione delle autorità scolastiche e si è svolta dopo un’indagine accurata. La vicenda solleva importanti questioni sulla tutela dei minori e sulla sicurezza delle persone vulnerabili.

La polizia di Taormina ha arrestato un infermiere in pensione che avrebbe abusato in auto e in un garage di un 14enne disabile che gli era affidato per accudirlo: le indagini, avviate dopo una segnalazione delle autorità scolastiche.

