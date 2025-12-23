Abiti e accessori artigianali in Borgo Stretto apre Antonia Nicoletti

In Borgo Stretto, al civico 23, apre il nuovo negozio di Antonia Nicoletti, specializzato in abiti e accessori artigianali. Questo spazio rappresenta un esempio di attenzione alla qualità e alla tradizione nel centro storico, contribuendo a valorizzare l’offerta commerciale locale. La presenza di Antonia Nicoletti arricchisce il tessuto culturale e commerciale della zona, promuovendo l’artigianato e il bello che caratterizzano il nostro territorio.

"Il nostro centro storico ha bisogno di eleganza e qualità nella sua offerta commerciale. Per questo facciamo i complimenti ad Antonia Nicoletti per il suo nuovo negozio in Borgo Stretto al civico 23, che incarna alla perfezione il bello che come associazione vogliamo allargare nell'asse principe.

