Abbigliamento di super lusso ma anche super tarocco | maxi sequestro a Gallarate

Nella giornata del 23 dicembre 2025, le forze dell’ordine di Gallarate hanno sequestrato oltre 82.000 capi di abbigliamento, tutti contraffatti e di marca, con un valore stimato di circa 350.000 euro. L’operazione si inserisce in un’attenta attività di contrasto alla contraffazione nel settore del moda di lusso, evidenziando l’impegno delle autorità nel tutelare i marchi e i consumatori.

Gallarate (Varese), 23 dicembre 2025 – Oltr e 82mila capi d’abbigliamento griffat i ma tutti contraffatti, per un valore commerciale di circa 350mila euro, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Gallarate (Varese). L’indagine. L'indagine, partita da accertamenti su un rivenditore che proponeva l'acquisto di vestiti e accessori di grandi marchi però tutti fals i, ha portato i militari delle fiamme gialle fino a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, dove, in una stamperia interamente gestita da cittadini cinesi, venivano realizzati i capi di abbigliamento poi sequestrati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Abbigliamento di super lusso ma anche super tarocco: maxi sequestro a Gallarate Leggi anche: Allarme a New York: il super-grattacielo rischia il crollo. Tra gli inquilini anche super Vip Leggi anche: Savona, maxi sequestro di gioielli e capi d'abbigliamento falsi: sei denunce Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Capi d’abbigliamento per bambini a Piazza Mazzini Colorati, caldi e super comodi: al Mercatino di Natale trovi abbigliamento per i più piccoli, perfetto per affrontare l’inverno con stile e dolcezza. Idee regalo pratiche e adorabili per far sorridere grandi - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.