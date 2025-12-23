Abbiamo scoperto il segreto di bellezza senza tempo di Helen Mirren che usano anche le teen

Abbiamo scoperto il segreto di bellezza senza tempo di Helen Mirren, apprezzato anche dalle giovani generazioni. La sua pelle radiosa e il suo aspetto naturale testimoniano l’importanza di uno stile di vita equilibrato e di cure quotidiane. Mentre i riflettori brillano sulla Croisette, Mirren si distingue per eleganza e semplicità, mostrando che una cura attenta e autentica può mantenere un aspetto fresco e luminoso nel tempo.

Mentre i flash dei fotografi illuminano la Croisette, c'è una costante che brilla più dei diamanti: Helen Mirren. A 79 anni (portati divinamente), l'attrice e brand ambassador è tornata al Festival non solo per celebrare il cinema, ma per sostenere i talenti femminili durante la quarta edizione dei Lights on Women's Worth Awards di L'Oréal Paris. Ma tra un discorso sull'empowerment femminile e un red carpet, l'attenzione di tutti si è spostata su un dettaglio impossibile da ignorare: il suo incarnato perfetto, fresco e radioso. Qual è il segreto? Niente filtri e, sorprendentemente, nessun prodotto di lusso introvabile.

