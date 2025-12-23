Abbiamo incontrato il fiorrancino | le foto dell'uccello dalla magnifica cresta di fuoco

Il fiorrancino è uno degli uccelli più piccoli d'Italia e d'Europa ed è superato dal regolo soltanto per una manciata di millimetri. Ha un piumaggio stupendo, il cui dettaglio più evidente è la spettacolare "cresta di fuoco" che dà il nome alla specie. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare e fotografare questo uccellino varie volte: ecco le nostre immagini più belle. 🔗 Leggi su Fanpage.it

