Abbandono del tetto coniugale | quando comporta l’addebito?

L’abbandono del tetto coniugale può comportare l’addebito della separazione, a seconda delle circostanze e delle motivazioni. In ambito legale, questa decisione può influenzare gli aspetti economici e di responsabilità tra i coniugi. È importante comprendere i criteri che determinano quando l’abbandono viene considerato ingiustificato o responsabile, per valutare correttamente le conseguenze giuridiche di tale comportamento.

Quando Nora, nell’ultimo atto di Casa di Bambola di Ibsen, decide di uscire dalla casa coniugale e chiude la porta dietro di sé, non è solo teatro. Quel gesto segna la rottura della convivenza come spazio materiale e simbolico del matrimonio. L’idea che l’ abbandono del tetto coniugale abbia conseguenze non è nuova: nel diritto romano, bastava il trinoctium, tre notti fuori dalla casa, per impedire che la moglie cadesse sotto la manus del marito. La convivenza era il cuore del matrimonio, e lo è ancora oggi. Che cos’è l’abbandono del tetto coniugale?. L’abbandono del tetto coniugale è il comportamento di un coniuge che interrompe la convivenza in modo volontario, stabile e senza accordo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

