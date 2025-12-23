Abbadia il sottopasso allargato è realtà | Attesa ripagata
Giungono a conclusione i lavori di ampliamento del sottopasso ferroviario di via per Novegolo ad Abbadia. Un'opera monumentale, che ora consente il contemporaneo transito dei veicoli in entrambe le direzioni, da e verso la Provinciale 72, e dei pedoni in assoluta sicurezza.Le prime risorse nel. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
