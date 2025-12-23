a verona vogliamo dare un segnale

A Verona, desideriamo trasmettere un messaggio di impegno e crescita. Siamo orgogliosi di essere la prima squadra qualificata alle Final Four, risultato che testimonia la qualità del nostro lavoro. Questo traguardo rappresenta una piccola soddisfazione e uno stimolo a proseguire con dedizione nel nostro percorso sportivo. Continueremo a impegnarci per raggiungere nuovi obiettivi, mantenendo alta la nostra attenzione sulla crescita e sul fair play.

"Siamo la prima qualificata alle Final Four, una piccola soddisfazione per il buon lavoro che stiamo facendo. Ma noi già pensiamo a Verona, riuscire a chiudere il girone d'andata vincendo a casa loro sarebbe importante". Parole misurate, dette con consapevolezza, ma anche con serenità: è nelle corde di Bertini, uno degli equilibratori di questa Vuelle che domenica ha fatto sembrare sin troppo semplice mettere al tappeto Rieti, un club che coltiva ambizioni. Una squadra, quella di Leka, capace di andare sopra i problemi, perché l'uscita di scena di De Laurentiis, contro una compagine attrezzata sotto canestro come la Sebastiani, poteva complicare notevolmente la serata ai biancorossi, invece persino Fainke è riuscito a nascondere per ben 22' le sue ingenuità: "Sia lui che Virginio hanno dato una bella mano sotto i tabelloni, stanno migliorando tantissimo - riconosce Bertini -.

