A Torino l’albero di Natale più magico dell’anno

Di Navid Tarazi, conosciuto da tutti come @doggodaiily, ragazzo iraniano arrivato a Torino tre anni fa grazie a una borsa di studio al Politecnico, avevamo parlato qualche mese fa. ( https:www.panorama.itlifestyledoggodaiily-la-scoperta-del-profondo-legame-tra-i-cani-e-i-loro-padroni ) Negli ultimi anni ha saputo incantare migliaia di persone – e soprattutto i loro cani – con la sua grazia e gentilezza. Qualità che ha saputo trasporre prima in fotografie meravigliose e poi in un libro da settimane primo in classifica, intitolato proprio “Posso fare una foto al tuo cane?” Per capire che Navid fosse una persona straordinaria non era stato necessario aspettare l’intervista, i post del suo profilo e le sue stories traboccano di genuina sensibilità. 🔗 Leggi su Panorama.it

