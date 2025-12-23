A San Lorenzo nasce un teatro al posto di un' officina abbandonata
A San Lorenzo si trasforma un’area precedentemente abbandonata, dando vita a un nuovo spazio culturale. Al posto di un’officina dismessa nascerà un teatro, contribuendo alla riqualificazione urbana e alla valorizzazione del quartiere. Questo progetto rappresenta un passo importante verso il recupero di spazi pubblici e l’arricchimento dell’offerta culturale locale.
A San Lorenzo non spuntano solo nuove palazzine o forme ibride di accoglienza. Prossimamente prenderà vita anche un ambizioso progetto culturale, in uno spazio urbano da anni abbandonato. Un nuovo teatro a San LorenzoSi chiama “Teatri di Vita Scalo”, ed è la futura sede romana di una realtà nata. 🔗 Leggi su Romatoday.it
