A Palazzo San Michele, l’opera di Steffen Maria Ost esprime un profondo legame con il territorio. Creata con attenzione e sensibilità, questa creazione si inserisce nel patrimonio pubblico, arricchendo il contesto culturale locale. Un esempio di arte che riflette l’identità del luogo, offrendo un’occasione di riflessione e valorizzazione del patrimonio condiviso.

Un’opera nata da un legame profondo con il territorio e destinata a diventare parte del patrimonio pubblico. Si intitola "Stadt, Land, Fluss" (Città, Paese, Fiume) il dipinto realizzato dall’artista tedesco Steffen Maria Ost, che insieme alla moglie Claudia Mancini ha scelto Castiglion Fiorentino come proprio "buen retiro". "Soggiorniamo più volte l’anno in questo luogo per noi molto speciale – spiega Ost – con il tempo Castiglion Fiorentino è diventato uno spazio in cui ci sentiamo accolti, dove quiete, storia e vitalità si incontrano in modo autentico. Da questo legame profondo è nato il dipinto". 🔗 Leggi su Lanazione.it

A Palazzo San Michele l'opera dell'artista. Steffen Maria Ost

