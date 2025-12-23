A Palazzo Chigi dopo le polemiche il caffè torna italiano | Meloni ordina 96 mila capsule per il 2026 388 al giorno
Dopo la cucina italiana patrimonio dell’Unesco, a Palazzo Chigi dall’anno prossimo anche il caffè sarà rigorosamente Made in Italy. Se nel 2024 la presidenza del Consiglio aveva ordinato 67.400 capsule della svizzera Nespresso per i dipendenti provocando la protesta di Francesca Lavazza (“almeno il governo beva italiano!”), ora la premier Giorgia Meloni ha deciso che il caffè sarà nostrano: il 27 ottobre scorso Palazzo Chigi ha ordinato uno stock tra le 70 e le 96 mila capsule con bicchierini in carta rigorosamente compostabile, paletta in legno e bustina da zucchero. Costo: 135 mila euro per un contratto di due anni con opzione sul terzo a Ivs Italia spa, il gruppo di macchinette del caffè che lo scorso anno è entrato proprio nella galassia Lavazza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
