A Natale risalta la bellezza

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non tutti i coni sorreggono un gelato. Alcuni contengono sorprese inaspettate per Natale, piccole chicche per il benessere e per la bellezza da scartare sotto l’albero. Il cono Inuwet contiene un balsamo labbra nutriente al profumo di ciliegia in edizione limitata, vegano, con il 95,1% di ingredienti naturali e dermatologicamente testato, più due fermagli con glitter per capelli natalizi. Un occhio al proprio benessere ma anche al green. Per chi desidera un regalo che possa far felice i propri capelli, senza gravare sull’impatto ambientale, il Kit Beauty CESVI offre tre shampoo solidi vegani e cruelty free: Shikakai per forza e setosità, Amalaki per idratazione e luminosità, Ghassoul per volume e brillantezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

a natale risalta la bellezza

© Quotidiano.net - A Natale risalta la bellezza

Leggi anche: Natale e Capodanno 2025 tra magia e romanticismo: la bellezza di Merano

Leggi anche: La bellezza di un Natale senza sprechi: meno consumismo e più consapevolezza

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

natale risalta bellezzaA Natale risalta la bellezza - Alcuni contengono sorprese inaspettate per Natale, piccole chicche per il benessere e per la bellezza da scartare sotto l’albero. quotidiano.net

Natale beauty luxury: i profumi e i regali di bellezza più esclusivi da donare - Quest’anno il Natale profuma di eleganza grazie a strenne raffinate fatte di essenze avvolgenti, creme preziose e prodotti beauty di alta gamma. veraclasse.it

I versi di Eduardo De Filippo sulla bellezza del Natale - Il Natale, cantato in questi versi di Eduardo De Filippo, è una celebrazione universale, capace di unire culture diverse. libreriamo.it

E... Il trattamento che dovresti fare per Natale è... #bellezza

Video E... Il trattamento che dovresti fare per Natale è... #bellezza

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.