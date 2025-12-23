A Natale risalta la bellezza
Non tutti i coni sorreggono un gelato. Alcuni contengono sorprese inaspettate per Natale, piccole chicche per il benessere e per la bellezza da scartare sotto l’albero. Il cono Inuwet contiene un balsamo labbra nutriente al profumo di ciliegia in edizione limitata, vegano, con il 95,1% di ingredienti naturali e dermatologicamente testato, più due fermagli con glitter per capelli natalizi. Un occhio al proprio benessere ma anche al green. Per chi desidera un regalo che possa far felice i propri capelli, senza gravare sull’impatto ambientale, il Kit Beauty CESVI offre tre shampoo solidi vegani e cruelty free: Shikakai per forza e setosità, Amalaki per idratazione e luminosità, Ghassoul per volume e brillantezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
