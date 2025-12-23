A Natale piove | allerta meteo prorogata fino al 25 dicembre su Napoli e Campania
Per il periodo natalizio, la Protezione Civile della Campania ha prorogato l’allerta meteo gialla fino al 25 dicembre, prevedendo piogge anche durante le festività. La situazione interessa Napoli e tutta la regione, richiedendo attenzione alle condizioni meteorologiche. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante le festività natalizie.
Allerta meteo gialla prorogata di altre 24 ore, pioverà anche a Natale: l'avviso della Protezione Civile della Regione Campania. 🔗 Leggi su Fanpage.it
