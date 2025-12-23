A Natale piove | allerta meteo prorogata fino al 25 dicembre su Napoli e Campania

Per il periodo natalizio, la Protezione Civile della Campania ha prorogato l’allerta meteo gialla fino al 25 dicembre, prevedendo piogge anche durante le festività. La situazione interessa Napoli e tutta la regione, richiedendo attenzione alle condizioni meteorologiche. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante le festività natalizie.

Meteo, allerta maltempo: neve al Nord e piogge al Centro-Sud. Ecco dove: le previsioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, allerta maltempo: neve al Nord e piogge al Centro- tg24.sky.it

Meteo, fase di forte maltempo a ridosso del Natale: le previsioni - Intensa perturbazione sull'Italia: piogge diffuse e nevicate abbondanti sui rilievi del Nordovest. meteo.it

Farnesina – Day 11 Fuori piove, l’aria è quella del Natale ( ormai ci siamo). Dentro, si lavora per la filiera agroalimentare italiana, per costruire nuove opportunità, rafforzare l’export, aprire strade che mettano insieme imprese, territori e Sistema Paese. Sono gi - facebook.com facebook

Ed è giorno, piove, il mercato sarà piccolo. Vicino il Natale, tra pensieri e ricordi. Brusii e silenzi. Passi oggi semplice,semplice. Senza danno o paura, con occhi grati alla luce. x.com

