A Natale piove | allerta meteo prorogata fino al 25 dicembre su Napoli e Campania

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il periodo natalizio, la Protezione Civile della Campania ha prorogato l’allerta meteo gialla fino al 25 dicembre, prevedendo piogge anche durante le festività. La situazione interessa Napoli e tutta la regione, richiedendo attenzione alle condizioni meteorologiche. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante le festività natalizie.

Allerta meteo gialla prorogata di altre 24 ore, pioverà anche a Natale: l'avviso della Protezione Civile della Regione Campania. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Prorogata l’allerta meteo a Napoli e in Campania, temporali fino al pomeriggio di giovedì 16 ottobre

Leggi anche: Prorogata ancora l’allerta meteo a Napoli e in Campania, pioggia fino a giovedì 27 novembre

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Vigilia di Natale con l’allerta meteo gialla per temporali. Piove anche domani in Campania; Vigilia di pioggia, schiarite a Natale e Santo Stefano. Ma il freddo arriva solo a fine anno; Allerta Meteo, l’Italia vivrà un Bianco Natale: sarà memorabile per la Neve abbondante, bufere già dalla Vigilia! Ecco le zone più colpite; Video Meteo Domani.

natale piove allerta meteoA Natale piove: allerta meteo prorogata fino al 25 dicembre su Napoli e Campania - Allerta meteo gialla prorogata di altre 24 ore, pioverà anche a Natale: l'avviso della Protezione Civile della Regione Campania ... fanpage.it

natale piove allerta meteoMeteo, allerta maltempo: neve al Nord e piogge al Centro-Sud. Ecco dove: le previsioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, allerta maltempo: neve al Nord e piogge al Centro- tg24.sky.it

natale piove allerta meteoMeteo, fase di forte maltempo a ridosso del Natale: le previsioni - Intensa perturbazione sull'Italia: piogge diffuse e nevicate abbondanti sui rilievi del Nordovest. meteo.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.