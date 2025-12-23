A Natale… Famiglia del bosco l’annuncio del sindaco di Palmoli

La vicenda della famiglia del bosco continua a tenere con il fiato sospeso una comunità intera e, più in generale, l’opinione pubblica che da mesi segue con attenzione ogni sviluppo. Una storia complessa, fatta di decisioni giudiziarie, valutazioni tecniche e di un equilibrio fragile che ruota attorno al futuro di alcuni bambini. In queste ore, però, emerge un primo spiraglio simbolico, legato a una delle festività più sentite dell’anno, mentre sullo sfondo resta l’attesa per un passaggio decisivo che potrebbe chiarire molte delle ombre ancora presenti. Nathan potrà stare il giorno di Natale nella casa famiglia con i tre bambini e la moglie dalle ore 10 alle 12. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

