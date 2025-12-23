A Nardò la 4ª edizione dell' evento solidale Panettone Sospeso Run
NARDO' - Le associazioni Asd Sport Running Porto Selvaggio e Salento in Corsa Veglie organizzano la 4ª edizione della Panettone Sospeso Run, con la collaborazione del presidente del consiglio comunale di Nardò, Antonio Tondo, e del presidente della Consulta comunale dello Sport, Tony De Paola.
