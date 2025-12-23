A Napoli vincere non è più una eccezione | in 100 a Capodichino per accogliere la Supercoppa

A Napoli, l’accoglienza dei vincitori della Supercoppa si è svolta questa mattina all’aeroporto di Capodichino, con circa 101 persone presenti. Un gesto di entusiasmo che conferma come, ormai, vincere sia diventata una consuetudine per la città. La presenza numerosa testimonia il legame tra i tifosi e la squadra, sottolineando l’importanza di questo traguardo per il pubblico partenopeo.

La carica dei 101. Erano più o meno in tanti stamattina ad accogliere i vincitori della Supercoppa a Capodichino. Tutti in fila, sullo spartitraffico di viale Maddalena, senza intralciare le auto nelle due direzioni di marcia. Napoli ha accolto così i suoi campioni che sono atterrati in una città presa dalle ultime corse natalizie, tra regali da fare e incombenze di lavoro da ottemperare. Napoli si è abituata a vincere: i dettagli. L’aereo azzurro rientrato da Riad è atterrato a Capodichino poco dopo le 7.20. Ad attendere la squadra di Antonio Conte non c’erano folle oceaniche né notti insonni come quelle tricolori del 2023 o del 23 maggio scorso come è logico che sia, ma anche logico che sia così perché Napoli, piano piano, si sta abituando a vincere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

