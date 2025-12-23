Le nuove case vacanza potranno aprire a San Giovanni, Secondigliano e Arenaccia. Il Comune spera così di decongestionare il centro storico della città. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Manfredi: “A Secondigliano, Arenaccia e San Giovanni i nuovi B&b”

Leggi anche: Napoli San Giovanni a Teduccio, trovati hashish e munizioni in uno stabile abbandonato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

A Napoli potranno aprire B&b all’Arenaccia, a Secondigliano e San Giovanni a Teduccio con la variante al Piano Regolatore - Le nuove case vacanza potranno aprire a San Giovanni, Secondigliano e Arenaccia. fanpage.it