A Napoli potranno aprire B&b all'Arenaccia a Secondigliano e San Giovanni a Teduccio con la variante al Piano Regolatore
Le nuove case vacanza potranno aprire a San Giovanni, Secondigliano e Arenaccia. Il Comune spera così di decongestionare il centro storico della città. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Manfredi: “A Secondigliano, Arenaccia e San Giovanni i nuovi B&b”
Leggi anche: Napoli San Giovanni a Teduccio, trovati hashish e munizioni in uno stabile abbandonato
Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.
A Napoli potranno aprire B&b all’Arenaccia, a Secondigliano e San Giovanni a Teduccio con la variante al Piano Regolatore - Le nuove case vacanza potranno aprire a San Giovanni, Secondigliano e Arenaccia. fanpage.it
In vista dell’Epifania, il Comune di Napoli promuove l’iniziativa solidale “ ”. Le ` interessate a partecipare potranno donare prodotti dolciari e coinvolg - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.