A Napoli il successo era sinonimo di Maradona oggi non è più un miracolo trionfare

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria della Supercoppa italiana contro il Bologna 2-0 e lo scudetto a maggio scorso, Athletic nomina il Napoli il miglior club italiano dell’anno e Scott McTominay il migliore in Serie A del 2025. Il 2025 è l’anno del Napoli e di McTominay. Scrive James Horncastle sul portale statunitense: Migliore squadra del 2025. Il Napoli ha vinto il campionato per la seconda volta in tre anni. Un miracolo, secondo l’allenatore Antonio Conte, ma il successo non è più un’eccezione in una città dove una volta era sinonimo di Maradona. Miglior giocatore. La Serie A ha nominato Scott McTominay. È stato il capocannoniere del Napoli in una stagione vincente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

a napoli il successo era sinonimo di maradona oggi non 232 pi249 un miracolo trionfare

© Ilnapolista.it - A Napoli il successo era sinonimo di Maradona, oggi non è più un miracolo trionfare

Leggi anche: Largo Maradona, il comunicato del Comune di Napoli su quanto successo

Leggi anche: Serie A, non era mai successo fino ad oggi: un record negativo che preoccupa molto il campionato. Ecco tutti i dettagli di quanto successo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.