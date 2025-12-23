Dopo la vittoria della Supercoppa italiana contro il Bologna 2-0 e lo scudetto a maggio scorso, Athletic nomina il Napoli il miglior club italiano dell’anno e Scott McTominay il migliore in Serie A del 2025. Il 2025 è l’anno del Napoli e di McTominay. Scrive James Horncastle sul portale statunitense: Migliore squadra del 2025. Il Napoli ha vinto il campionato per la seconda volta in tre anni. Un miracolo, secondo l’allenatore Antonio Conte, ma il successo non è più un’eccezione in una città dove una volta era sinonimo di Maradona. Miglior giocatore. La Serie A ha nominato Scott McTominay. È stato il capocannoniere del Napoli in una stagione vincente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - A Napoli il successo era sinonimo di Maradona, oggi non è più un miracolo trionfare

Leggi anche: Largo Maradona, il comunicato del Comune di Napoli su quanto successo

Leggi anche: Serie A, non era mai successo fino ad oggi: un record negativo che preoccupa molto il campionato. Ecco tutti i dettagli di quanto successo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

SUPERCOPPA ITALIANA - 3° successo degli azzurri 1990: #NapoliJuventus 5-1 2014: #NapoliJuventus 2-2(8-7 dcr) 2025: #NapoliBologna 2-0 #ForzaNapoliSempre - facebook.com facebook

Ops.. è successo di nuovo. Un evento ANPI a Napoli è divenuto il pretesto per rilanciare, con D’Orsi e Di Battista, la propaganda di Putin e per silenziare con la violenza il dissenso degli studenti. Ma che fine ha fatto la gloriosa associazione che difendeva la li x.com