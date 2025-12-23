a muzzana il coro canta per le vie del paese e babbo natale porta i regali

Il 23 dicembre, a Muzzana del Turgnano, il coro itinerante partirà dal Parco degli Orbi alle 14.30, attraversando le vie del paese con canti natalizi. In occasione di questa tradizione, Babbo Natale distribuirà regali ai bambini. Un momento di condivisione che valorizza le atmosfere festive e il senso di comunità nel centro del paese.

Con partenza dal Parco degli Orbi di Muzzana del Turgnano, martedì 23, dalle 14.30, un coro itinerante allieterà le vie del paese con il tradizionale canto dell'oggi è nato. Il corteo farà tappa presso le case dei residenti ultra 95ernni per lo scambio degli auguri, portando affetto e gioia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

CANTI DELLA STELLA Coro itinerante che allieta le vie del paese con il tradizionale canto dell’Oggi è Nato. Martedì 23 dicembre 2025 Partenza dal Parco degli Orbi Dalle ore 14:30 - facebook.com facebook