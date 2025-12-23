A Monza missione speciale per Babbo Natale e gli gnomi | si calano dal tetto per i bimbi ricoverati
Una missione speciale per i piccoli pazienti ricoverati nel centro Maria Letizia Verga. A compierla Babbo Natale e i suoi gnomi che, anche quest'anno, si sono cimentati nell'ormai celebre “Calata di Natale” organizzata dalla Fondazione Maria Letizia Verga e giunta alla sua quinta edizione.La. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
