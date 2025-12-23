A Madrid si ricorda con nostalgia Luka Modric, ormai protagonista in Serie A a 40 anni. Il Real Madrid, senza il suo regista, fatica a trovare il ritmo e il gioco di un tempo. El Mundo evidenzia i recenti successi del centrocampista croato, sottolineando come la sua esperienza e qualità siano ancora determinanti nel calcio italiano, lasciando aperto il dibattito sulla necessità di rinnovamento nel club spagnolo.

Ah quanto sarebbe servito adesso Luka Modric al Real Madrid. Pur con tutti i suoi 40 anni. A Madrid lo rimpiangono e El Mundo spiattella un po’ di numeri sulla sua quarta giovinezza in Italia, in faccia alla dirigenza del Real. “Lungi dal considerare il ritiro, è il giocatore di Massimiliano Allegri più utilizzato in una squadra che si contende il titolo di Serie A con Inter e Napoli”, scrive il giornale spagnolo. Madrid, rimpianto Modric: i dettagli. “Modric è partito titolare in tutte le 15 partite di Serie A, cosa impensabile nei suoi ultimi anni al Bernabéu. E non solo. Ha giocato tutti i 90 minuti in 13 di quelle partite ed è stato sostituito solo due volte, al 74° e all’81° minuto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - A Madrid rimpiangono Modric: il Real non ha gioco, e lui giganteggia in Serie A

Leggi anche: I giocatori del Real Madrid rimpiangono Ancelotti: frustrati dal nuovo metodo di Xabi Alonso

Leggi anche: Ai giocatori del Real Madrid non piacciono i metodi di Xabi Alonso e rimpiangono la libertà dei tempi di Ancelotti (El Mundo)

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

De Laurentiis: «Avevate dubbi su Conte? È un maestro a vincere. Da Maradona il Napoli non vinceva due trofei in un anno» A Mediaset: «Abbiamo pareggiato i conti col Bologna con la differenza che, come dice Saputo, questa è una competizione diversa, è.

Ufficiale, Modric lascia il Real Madrid: sabato il saluto al Bernabeu, poi giocherà il Mondiale per club - Dopo 12 anni e 28 trofei, Luca Modric lascia il Real Madrid, adesso è ufficiale. calciomercato.com

Modric lascia il Real Madrid dopo il Mondiale per club: addio ai blancos dopo 13 anni - Il campione croato lascerà i blancos dopo il Mondiale per club e interromperà una storia d'amore durata 13 anni. ilmessaggero.it

Real Madrid, Modric saluta dopo 12 anni: “Il club che mi ha cambiato la vita” - Luka Modric saluta il Real Madrid: sabato sarà l’ultima volta con la maglia dei Blancos per il centrocampista. gianlucadimarzio.com

Non solo Juve, la maledizione difesa colpisce anche il Real Madrid: un altro big fuori 4 mesi - facebook.com facebook