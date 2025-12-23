A Ischitella la prima edizione di ' Illuminati Fest'

A Ischitella, il 29 e 30 dicembre, si svolge la prima edizione di ‘Illuminati Fest’ in piazza Cesare Battisti, a partire dalle 18. L’evento propone un’esperienza che unisce elementi storici e innovazione tecnologica, offrendo ai visitatori un’occasione di approfondimento e scoperta in un contesto moderno e coinvolgente.

