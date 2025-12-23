A Guardia Sanframondi torna Alba la preghiera in musica firmata Vox Fidei

A Guardia Sanframondi, torna Alba, l’evento musicale organizzato dall’APS Vox Fidei in occasione del Capodanno. La manifestazione celebra la Vergine Assunta attraverso una preghiera in musica, offrendo un momento di riflessione e tradizione per la comunità locale. Un appuntamento annuale che unisce fede e musica, rappresentando un’occasione di partecipazione e convivialità per i cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti A Guardia Sanframondi torna Alba, il concerto dell’APS Vox Fidei che ogni Capodanno celebra la Vergine Assunta con la sua preghiera in musica. Il 1° gennaio 2026, alle 19:30, il Santuario dell’Assunta accoglierà nuovamente voci e melodie del gruppo corale diretto dal Maestro Vincenzo Palma. Dopo l’importante esperienza giubilare vissuta lo scorso novembre a Roma, con la partecipazione al Giubileo dei Cori e delle Corali, Vox Fidei rinnova la sua preghiera musicale come inno di pace e di speranza. Il concerto sarà un vero e proprio percorso mariano, un ritorno alle origini del gruppo, nato dall’esperienza corale dei Riti Settennali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

