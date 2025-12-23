A Gaza la morte non è un incidente spesso lo è solo la verità

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Gaza e in Cisgiordania, le violenze e le perdite di vite umane sono eventi che segnano profondamente la quotidianità. A Qabatiya, un giovane di sedici anni perde la vita durante un’operazione militare, mentre le autorità israeliane giustificano l’episodio come una risposta a minacce. Questa realtà evidenzia come, in alcune zone, la morte possa essere spesso il risultato di conflitti complessi e di versioni contrastanti.

A Qabatiya, in Cisgiordania, un ragazzo di sedici anni viene ucciso durante un raid. L’esercito israeliano parla di un gesto minaccioso. Un video di sorveglianza racconta altro: Rayyan Mohammad Abu Mualla cammina, poi cade. Le immagini smentiscono la versione ufficiale. Succede spesso che la verità emerga per incidente, quando una telecamera resta accesa. Succede meno spesso a Gaza, dove lo sguardo viene sistematicamente respinto. Mentre un filmato incrina una dichiarazione, Gaza continua a vivere senza immagini sufficienti. La parola “tregua” circola nelle capitali, ma sul terreno resta una formula astratta. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

a gaza la morte non 232 un incidente spesso lo 232 solo la verit224

© Lanotiziagiornale.it - A Gaza la morte non è un incidente, spesso lo è solo la verità

Leggi anche: Gaza, la morte dei bambini ormai è solo un numero, lo sterminio è la fine della civiltà occidentale, siamo zombie anestetizzati, privi di anima e complici

Leggi anche: “Solo ora la verità”. Musica in lutto, la tragica morte della cantante che ha sconvolto il mondo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Israel vs Tonga: The Start-Up Nation vs The Friendly Islands

Video Israel vs Tonga: The Start-Up Nation vs The Friendly Islands

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.