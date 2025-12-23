A Gaza la morte non è un incidente spesso lo è solo la verità

In Gaza e in Cisgiordania, le violenze e le perdite di vite umane sono eventi che segnano profondamente la quotidianità. A Qabatiya, un giovane di sedici anni perde la vita durante un’operazione militare, mentre le autorità israeliane giustificano l’episodio come una risposta a minacce. Questa realtà evidenzia come, in alcune zone, la morte possa essere spesso il risultato di conflitti complessi e di versioni contrastanti.

A Qabatiya, in Cisgiordania, un ragazzo di sedici anni viene ucciso durante un raid. L'esercito israeliano parla di un gesto minaccioso. Un video di sorveglianza racconta altro: Rayyan Mohammad Abu Mualla cammina, poi cade. Le immagini smentiscono la versione ufficiale. Succede spesso che la verità emerga per incidente, quando una telecamera resta accesa. Succede meno spesso a Gaza, dove lo sguardo viene sistematicamente respinto. Mentre un filmato incrina una dichiarazione, Gaza continua a vivere senza immagini sufficienti. La parola "tregua" circola nelle capitali, ma sul terreno resta una formula astratta. Il Ministero della Salute di Gaza ha confermato la morte di Mohammed Khalil, un neonato palestinese di appena due settimane, avvenuta a Khan Younis, nel sud della Striscia, dopo il ricovero per una grave ipotermia. La notizia è stata riportata da Al Jazeera

