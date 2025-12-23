A fine partita i giocatori dell'Arouca vanno sotto la curva e abbracciano un tifoso | è un eroe

Al termine della partita contro il Santa Clara, valida per la Primeira Liga portoghese, i giocatori dell'Arouca si sono radunati sotto la curva per abbracciare e ringraziare il tifoso presente in tribuna, dimostrando gratitudine e rispetto. Un gesto semplice ma significativo, che evidenzia il legame tra squadra e supporter anche in assenza di un pubblico numeroso. Questa scena riflette l'importanza della vicinanza tra club e tifosi, indipendentemente dalle circostanze.

A fine partita contro il Santa Clara, valida per la Primeira Liga portoghese, i giocatori dell'Aoruca si sono tutti al settore ospiti per abbracciare e ringraziare l'unico tifoso presente in tribuna. Un eroe, capace di affrontare una trasferta, andata e ritorno, di oltre 3.000 chilometri. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

