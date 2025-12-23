A Castellammare il mercato parallelo delle auto rubate | dalla demolizione al negozio di ricambi

La Polizia ha denunciato i titolari di un autodemolizioni e di un negozio di ricambi di auto: nelle due attività, adiacenti, sono stati trovati numerosi componenti di automobili provenienti da furti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

