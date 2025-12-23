A Cascina 115 attività illumineranno il centro storico per Natale

Cascina, 19 dicembre 2025 – 115 attività per celebrare al meglio la magia del Natale. Quest’anno le luci di Cascina si presentano in tutta la loro bellezza: un allestimento pensato per valorizzare Corso Matteotti e la Tosco-Romagnola, percorsi principali del centro storico, illuminati da installazioni eleganti e suggestive che accompagnano cittadini e visitatori lungo le vie del cuore della città. Una grande partecipazione all’iniziativa da parte delle attività del territorio – con la collaborazione dell'amministrazione comunale di Cascina - che Confcommercio Pisa ha voluto celebrare con due calate collocate sotto le luci della balconata del Palazzo Mediceo, sulle quali sono riportati i nomi di ciascuna attività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

