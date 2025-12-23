A Casamassima sit-in dei dipendenti Primark | Il 26 dicembre sciopero per l' imposizione del lavoro festivo

A Casamassima, i dipendenti Primark hanno tenuto uno sciopero il 26 dicembre, promosso dalla Uiltucs Puglia, per protestare contro le condizioni di lavoro considerate inaccettabili e la mancanza di confronto sindacale. La mobilitazione si è concentrata sull’opposizione all’imposizione del lavoro festivo e sulla richiesta di un dialogo più costruttivo tra azienda e lavoratori.

