A Benevento la ‘Giornata del Medico e dell’Odontoiatra’

A Benevento, l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri ha organizzato, sabato 20 dicembre, la Giornata dedicata ai professionisti della salute. L’evento ha rappresentato un’occasione per approfondire i principi fondamentali della professione medica e odontoiatrica, riflettendo sul ruolo e sulle sfide del Servizio Sanitario Nazionale. Un momento di incontro volto a rafforzare l’impegno e la collaborazione tra i professionisti del settore.

L' Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Benevento sabato 20 dicembre ha celebrato la Giornata del Medico e dell'Odontoiatra, un momento di riflessione collettiva sui valori fondanti della professione e sul futuro del Servizio Sanitario Nazionale. Nel suo intervento, il Presidente Luca Milano ha richiamato con forza il valore del SSN come patrimonio di civiltà e pilastro della democrazia, evidenziando le criticità strutturali che ne minacciano la tenuta: sottofinanziamento, carenza di personale, disuguaglianze territoriali e progressiva perdita di attrattività per i professionisti sanitari.

