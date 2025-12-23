A 90 km h in pieno centro e ubriaco scappa dalla locale

Recenti interventi della polizia locale a Genova hanno evidenziato episodi di guida pericolosa, come nel caso di un giovane di 27 anni che, a 90 km/h in pieno centro e sotto l’effetto dell’alcol, ha tentato di scappare dopo essere stato fermato. Questi incidenti sottolineano l’importanza di rispettare le norme stradali per garantire la sicurezza di tutti.

Diversi gli inseguimenti compiuti ultimamente dalla polizia locale a Genova.Nei giorni scorsi - tra gli altri casi - quello di un genovese di 27 anni che, al volante di un'auto, non si è fermato all'alt intimato da una pattuglia che aveva rilevato una velocità superiore ai limiti consentiti.

