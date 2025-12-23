AGI - Ha spento le candeline del tredicesimo compleanno in corsia, ma il Natale lo trascorrerà a casa. Dopo oltre un mese di ricovero in ortopedia, un ragazzo affetto da una gravissima scoliosi di 117 gradi è stato sottoposto con successo a un complesso intervento di chirurgia vertebrale al Policlinico di Bari, che gli consentirà di chiudere una sofferenza durata anni e di tornare a una vita normale. L'operazione è stata eseguita da Andrea Piazzolla, direttore della Chirurgia Vertebrale, dopo una preparazione preoperatoria lunga e meticolosa. "Il paziente era affetto da una forma di scoliosi particolarmente aggressiva - spiega Piazzolla - con una progressione impressionante: oltre 30 gradi in appena tre mesi. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - A 13 anni torna a casa per Natale dopo un intervento record a Bari

Leggi anche: Bari: cento anni, torna a vedere con l’intervento di cataratta Oggi la messa per Santa Lucia

Leggi anche: Bari, un uomo di 100 anni torna a vedere grazie a un intervento di cataratta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Otto anni di dolcezza in cerca di casa: la storia di Orso, il cane che crede ancora nelle persone; Il Museo Nazionale d’Abruzzo torna a casa: tante novità e un nuovo allestimento nel Castello cinquecentesco dell’Aquila; Non c'è solo la famiglia nel bosco: migliaia di bimbi faranno Natale lontano da casa; Portata di nascosto dalla mamma in Costa Rica: torna in Italia e viene riaffidata al papà dopo 3 anni di angoscia e speranza.

Bari, operato a 13 anni per una gravissima scoliosi torna a casa dopo un mese: «Vivrà il Natale in famiglia» - Il direttore generale Antonio Sanguedolce: «Il prossimo anno arriverà e sarà operativo il primo sistema integrato di chirurgia robotica del Sud Italia dedicato alle attività vertebrali» ... msn.com