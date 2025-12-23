A 13 anni torna a casa per Natale dopo un intervento record a Bari
AGI - Ha spento le candeline del tredicesimo compleanno in corsia, ma il Natale lo trascorrerà a casa. Dopo oltre un mese di ricovero in ortopedia, un ragazzo affetto da una gravissima scoliosi di 117 gradi è stato sottoposto con successo a un complesso intervento di chirurgia vertebrale al Policlinico di Bari, che gli consentirà di chiudere una sofferenza durata anni e di tornare a una vita normale. L'operazione è stata eseguita da Andrea Piazzolla, direttore della Chirurgia Vertebrale, dopo una preparazione preoperatoria lunga e meticolosa. "Il paziente era affetto da una forma di scoliosi particolarmente aggressiva - spiega Piazzolla - con una progressione impressionante: oltre 30 gradi in appena tre mesi. 🔗 Leggi su Agi.it
