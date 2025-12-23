A 13 anni con una scoliosi gravissima operato con successo al Policlinico | Ora potrà tornare a una vita normale
A 13 anni, affetta da una scoliosi di 117 gradi, è stata sottoposta con successo a un intervento presso il Policlinico di Bari. Dopo un mese di ricovero, potrà tornare a casa e riprendere le attività quotidiane. L'intervento ha permesso di correggere la deformità e di migliorare la qualità di vita della giovane paziente.
A 13 anni era affetto da una gravissima scoliosi di 117 gradi. Ora, dopo l'intervento eseguito con successo al Policlinico di Bari, e un mese di ricovero in Ortopedia, potrà finalmente tornare a casa per le feste. E' la storia di Francesco, giovane paziente che, dopo anni di sofferenza, potrà. 🔗 Leggi su Baritoday.it
