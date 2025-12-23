A 13 anni con una scoliosi gravissima operato con successo al Policlinico | Ora potrà tornare a una vita normale

A 13 anni, affetta da una scoliosi di 117 gradi, è stata sottoposta con successo a un intervento presso il Policlinico di Bari. Dopo un mese di ricovero, potrà tornare a casa e riprendere le attività quotidiane. L'intervento ha permesso di correggere la deformità e di migliorare la qualità di vita della giovane paziente.

A Torino intervento innovativo su bimba di 5 anni con grave scoliosi toracica progressiva - L’intervento reso necessario per il rapidissimo aggravamento delle condizioni della bambina, che mettevano a rischio le funzionalità degli organi interni alla gabbia toracica. quotidianosanita.it

Questo è il peso che un bambino di 11 anni deve portare sulla schiena per andare e tornare a piedi da scuola, cambiare classe ogni ora perché utilizziamo ‘’ L’American Style” … e poi facciamo le campagne di prevenzione per le Scoliosi. Buongiorno - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.