A soli 11 anni, Alessio ha deciso di vendere libri e disegni come regalo per la sua sorellina, dimostrando un’autentica sensibilità natalizia. La sua semplice iniziativa, nata a Mugnano di Napoli, ha catturato l’attenzione dei Carabinieri locali, evidenziando il valore di gesti genuini e di solidarietà. Questa storia ci ricorda che il vero spirito del Natale si trova nelle azioni sincere e nel cuore dei più giovani.

Tempo di lettura: 2 minuti Una piccola storia di Natale a Mugnano di Napoli. Una mattinata come tante si è trasformata in una storia dal sapore autenticamente natalizio grazie alla sensibilità e all’attenzione dei Carabinieri della Stazione di Mugnano di Napoli ma soprattutto grazie al grande cuore di un bambino. I militari intervengono in un negozio di giocattoli del posto dopo la segnalazione da parte della responsabile dell’attività commerciale. Un bambino è all’esterno del negozio e sta vendendo alcuni libri scolastici e dei disegni realizzati proprio da lui. Il bimbo ha 11 anni ed è solo. I carabinieri si avvicinano e lo rassicurano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - A 11 anni vende libri e disegni per un regalo alla sorellina: Alessio insegna il vero senso del Natale

Leggi anche: Napoli, bambino di 11 anni vende libri e disegni per comprare regalo di Natale a sorellina

Leggi anche: Mugnano, davanti al negozio vende libri e disegni per comprare il regalo di Natale alla sorellina. Arrivano i Carabinieri

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Napoli, bambino di 11 anni vende libri e disegni per comprare regalo di Natale a sorellina; Mugnano, a 11 anni esce di casa e vende libri per strada. «Volevo fare un regalo alla mia sorellina»; Mugnano. Vende libri e disegni per comprare un regalo alla sorellina: carabinieri commossi aiutano un bimbo di 11 anni; Vende libri e disegni per comprare il regalo di Natale alla sorellina.

Napoli, bambino di 11 anni vende libri e disegni per comprare regalo di Natale a sorellina - Stava vendendo libri di scuola e i disegni che aveva realizzato di suo pugno davanti a un negozio di giocattoli, a Mugnano, in provincia di Napoli. msn.com