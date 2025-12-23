A 11 anni vende disegni per strada per il regalo di Natale alla sorellina

A soli 11 anni, un ragazzo si dedica con impegno alla vendita di disegni e libri davanti a un negozio di giocattoli, con l’obiettivo di acquistare un regalo di Natale per la sorellina. La sua iniziativa dimostra maturità e senso di responsabilità, sottolineando il valore del gesto e la volontà di rendere speciale la festa per la propria famiglia.

AGI - Davanti al negozio di giocattoli vende libri e disegni per comprare il regalo di Natale alla sorellina. Ha 11 anni il bambino protagonista di una piccola storia di Natale, e vive a Mugnano, in provincia di Napoli. Sono i carabinieri ad avvicinarlo, dopo la segnalazione da parte della responsabile dell'attività commerciale, perché è lì da tempo e da solo. Rassicurato dai militari dell'Arma, il bimbo racconta di chiamarsi Alessio e spiega di essersi allontanato da casa con un obiettivo semplice e commovente: raccogliere qualche euro per comprare un regalo di Natale alla sua sorellina di tre anni.

