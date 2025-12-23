A 102 anni vive da sola fa i dolci di Natale e beve vino | nonna Maria diventa un caso

A 102 anni, Nonna Maria Inglese mantiene viva la tradizione natalizia preparando i dolci tipici pugliesi e condividendo i momenti di festa con semplicità. Con mani infarinate e uno sguardo attento, vive da sola e conserva intatte le abitudini di un tempo, accompagnando le festività con un bicchiere di vino. La sua quotidianità rappresenta un esempio di vitalità e tradizione, senza eccessi né spettacolarizzazioni.

Mani infarinate, sguardo vigile e una naturalezza che sorprende. A 102 anni, compiuti lo scorso agosto, Maria Inglese continua a vivere il Natale come ha sempre fatto: preparando a mano le cartellate e i calzoncelli, i dolci tipici della tradizione pugliese ripieni di castagne o mandorle. Siamo a Rocchetta Sant’Antonio, piccolo centro dei Monti Dauni, in provincia di Foggia. Qui nonna Maria è una figura ormai iconica: è l’ unica ultracentenaria tra i circa 1.500 residenti. Ma più dell’età colpisce la sua piena autonomia. Vive da sola, si occupa della casa e mantiene abitudini quotidiane regolari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

A 102 anni impasta dolci natalizi, su nonna Maria anche uno studio antropologico - Nonna Maria, 102 anni, prepara dolci natalizi tradizionali e è oggetto di uno studio antropologico sul dialetto e le abitudini degli ultracentenari. trmtv.it