5 nuovi schemi per l’Amministrazione Trasparente | Anac avvia una sperimentazione volontaria

L’Autorità Nazionale Anticoruzione (Anac) ha avviato una sperimentazione volontaria di cinque nuovi schemi per l’Amministrazione Trasparente, secondo quanto stabilito dalla delibera n. 497 del 3 dicembre 2025. Questa iniziativa mira a migliorare la chiarezza e l’efficacia delle informazioni pubblicate dagli enti pubblici, favorendo una maggiore trasparenza e accessibilità per i cittadini. La sperimentazione rappresenta un passo importante verso una gestione più aperta e responsabile delle amministrazioni pubbliche

Con la delibera n. 497 del 3 dicembre 2025, l'Autorità Nazionale Anticorruzione introduce ulteriori schemi di pubblicazione. L'obiettivo è rendere più agevole la gestione della sezione "Amministrazione Trasparente" all'interno dei siti istituzionali degli enti pubblici, puntando su un'organizzazione più lineare e uniforme delle informazioni. La standardizzazione riguarda sia la struttura che i codici e i formati utilizzati per rappresentare i dati.

