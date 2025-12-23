3,7 milioni di candidati per il sogno del posto fisso | la ressa il giorno dell'esame a Nanchino
In Cina 3,7 milioni di candidati hanno sostenuto l'esame per ottenere un impiego pubblico in Cina. Solo l'1% di loro otterrà il tanto desiderato posto fisso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
