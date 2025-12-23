-30% di femminicidi in Spagna perché l’Italia dovrebbe seguire il modello spagnolo

Negli ultimi anni, la Spagna ha registrato una riduzione del 30% dei femminicidi, un risultato che ha attirato l’attenzione e il confronto con altri Paesi europei, Italia inclusa. La crescita economica e le politiche sociali adottate dal governo di Sánchez vengono spesso citate come modelli di successo. Esaminare le strategie spagnole può offrire spunti utili per affrontare la violenza di genere e migliorare la tutela delle donne anche nel nostro Paese.

Con la Spagna raccontata come l’ unico Paese che va bene in Europa, sia dal punto di vista economico che sociale, va di moda il continuo confronto tra il Paese del socialista Sánchez e il nostro. Nel corso degli anni uno dei temi di confronto tra i due Paesi è il tasso di femminicidi. Di recente è tornata virale la notizia che la Spagna è riuscita, in vent’anni, a diminuire del 30% i femminicidi. I dati sui femminicidi: Spagna e Italia a confronto. Uno dei dati messi a confronto vede nel 2003 la Spagna con 71 femminicidi e nel 2024 47 donne uccise, il dato più basso mai registrato. Si tratta di una diminuzione lenta, ma costante e soprattutto costruita nel tempo grazie a politiche e investimenti sulla lotta alla discriminazione e alla violenza di genere. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

