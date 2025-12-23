25 Dicembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 25 dicembre, ultimo giorno prima della fine dell’anno, segna il Natale, festa che celebra la nascita di Gesù. In questo giorno, l’oroscopo, l’almanacco e le tradizioni popolari offrono spunti di riflessione sul passato e sul futuro. È anche il giorno in cui si ricordano eventi storici e si ascolta il proverbio del giorno. Un momento di condivisione e di rinnovato senso di comunità, in attesa dell’arrivo del nuovo anno.

Il 25 dicembre è il 359º giorno del calendario gregoriano. Mancano 6 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Santo Natale. È la solennità cristiana che celebra la nascita di Gesù.Etimologia: Natale deriva dal latino natalis (dies), "giorno della nascita", e si riferisce alla nascita di.

