Il 23 dicembre, ultimo periodo prima delle festività, segna il 357º giorno dell’anno nel calendario gregoriano, con otto giorni residui alla chiusura dell’anno. In questa data, si ricordano l’oroscopo, l’almanacco, eventi storici e il santo del giorno. Il proverbio associato, “Dicembre nebbioso, anno fruttuoso,” riflette le tradizioni popolari legate a questa stagione. Un momento per riflettere sugli ultimi giorni dell’anno e sulle sue curiosità.

Il 23 dicembre è il 357º giorno del calendario gregoriano. Mancano 8 giorni alla fine dell’anno.Proverbio: Dicembre nebbioso, anno fruttuoso.Santo del giorno: San Giovanni da KetyEtimologia: Giovanni deriva dall’ebraico “Yehohanan” e significa “Dio ha avuto misericordia”. Nome di lunga tradizione. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - 23 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno

Leggi anche: 23 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno

Leggi anche: 23 Ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Almanacco | Martedì 23 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Martedì 23 dicembre - Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno; 18 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno; Sabato 20 dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno.

23 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Etimologia: Giovanni deriva dall’ebraico “Yehohanan” e significa “Dio ha avuto misericordia”. veronasera.it