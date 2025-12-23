Il 23 dicembre, nota come Antivigilia, segna il momento di acquisti finali per molti toscani. Con una media di tre a otto regali a testa, la regione si prepara alle festività attraverso visite a negozi, supermercati e mercatini natalizi. In questo periodo, le persone completano gli acquisti di Natale, tra tradizione e praticità, in un clima di consuetudine e attenzione alle ultime occasioni per trovare i regali ideali.

Firenze, 17 dicembre 2025 - Il Natale con la sua corsa ai regali entra nel vivo anche in Toscana, dove la forte presenza di punti vendita attrae i cittadini in cerca degli ultimi doni da mettere sotto l’albero, soprattutto tra oggi e la vigilia: il 62% farà i suoi acquisti anche in un negozio, il 22% in un supermercato e il 17% in un mercato o mercatino di Natale. Abbigliamento, cosmetica e giocattoli restano i doni più ricercati, ma la Toscana è regina d’Italia per i regali legati a esperienze, a partire da viaggi e abbonamenti streaming. È il quadro che emerge dal consueto sondaggio Confesercenti Ipsos sui consumi dei cittadini italiani in occasione delle festività invernali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 23 dicembre, l’Antivigilia: i toscani riceveranno da 3 a 8 regali a testa

Leggi anche: Oroscopo Paolo Fox 23 dicembre 2025: le previsioni astrologiche dell'antivigilia

Leggi anche: Natale, otto toscani su dieci faranno regali nonostante le difficoltà: ecco la spesa a testa

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Saranno due giorni all’insegna della pioggia quelli dell’Antivigilia e della Vigilia di Natale. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali valida dalle 6 di domani, martedì 23 dicembre, alle 6 di dopo - facebook.com facebook

8000 islamici con la Sinistra in marcia a Monfalcone contro il sindaco, contro di me. Due anni fa, il 23 dicembre. Indimenticabile antivigilia di Natale! MA NON CI HANNO MESSO ALL’ANGOLO E NON LO FARANNO FINCHÈ CON CORAGGIO COMBATTEREM x.com