23 dicembre 2016 | l’ultimo trofeo dell’era Berlusconi vinto dal Milan
Il 23 dicembre 2016 segna l'ultimo trofeo vinto dal Milan durante l'era Berlusconi, una data significativa per i tifosi rossoneri. Dopo anni di successi e vittorie, questa conquista rappresenta un momento importante nella storia recente del club, ricordato da tutta la tifoseria come l'ultimo trionfo sotto la gestione dell'ex presidente. Un capitolo che rimane nel patrimonio storico del club e nella memoria dei supporters.
Una data rimasta nelle memorie di tutti i tifosi rossoneri. Ben 9 anni fa, il Milan conquistava l'ultimo trofeo legato dell'era Berlusconi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
