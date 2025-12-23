23 dicembre 2016 | l’ultimo trofeo dell’era Berlusconi vinto dal Milan

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 dicembre 2016 segna l'ultimo trofeo vinto dal Milan durante l'era Berlusconi, una data significativa per i tifosi rossoneri. Dopo anni di successi e vittorie, questa conquista rappresenta un momento importante nella storia recente del club, ricordato da tutta la tifoseria come l'ultimo trionfo sotto la gestione dell'ex presidente. Un capitolo che rimane nel patrimonio storico del club e nella memoria dei supporters.

Una data rimasta nelle memorie di tutti i tifosi rossoneri. Ben 9 anni fa, il Milan conquistava l'ultimo trofeo legato dell'era Berlusconi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

23 dicembre 2016 l8217ultimo trofeo dell8217era berlusconi vinto dal milan

© Pianetamilan.it - 23 dicembre 2016: l’ultimo trofeo dell’era Berlusconi vinto dal Milan

Leggi anche: Conceicao: “Positivi i mesi al Milan. Dal 2016 solo io e Pioli abbiamo vinto. Coppa Italia, rimpianto grande”

Leggi anche: Pronostico Feyenoord-Heerenveen: l’ultimo colpaccio è datato 2016

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.